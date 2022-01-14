С марта вакцинация от коронавируса может стать платной

Правительство РФ рассматривает вариант ввести с марта платную вакцинацию от коронавируса. Об этом в своем Facebook заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, намекнув, что причиной в том числе являются и "антиваксеры".

"Честно говоря, у меня, у врачей, у всех разумных людей заканчивается терпение переубеждать "антиваксеров" поставить себе бесплатную прививку от ковида. Антиваксеры спорят, доказывают, что круглое — это квадратное, а потом отправляются в реанимацию под ИВЛ. Кто-то не возвращается. Сколько можно плясать вокруг них? Сколько можно переубеждать тех, кто не ценит труд врачей и отвергает науку? Всему есть предел. У нас со дня на день ожидается волна "омикрона", прогнозируют сотни тысяч заболевших в сутки! А сколько погибнет? Сегодня вакцинация в России бесплатная и добровольная. Все, кто хотел защитить себя и семью, уже сделали прививку. Они молодцы, ответственные, адекватные граждане. Что касается остальных… В правительстве есть желание с марта этого года сделать прививку от коронавируса платной. Антиваксер? Плати!" - заявил депутат.

По его словам, реабилитация после перенесенной болезни для непривитых также может стать платной. Иванов уверен, что именно противники вакцинации после болезни первым делом идут за срочной реабилитацией, "растрачивая врачебное время и ресурсы, чтобы снова выйти в интернет и убеждать всех, что "и без прививки выжить можно". Введение системы оплаты также можно будет ожидать этой весной.

"Граждане США платят за вакцину 40 долларов (почти 3000 рублей), наш "Спутник" за рубежом стоит около 20 долларов (1500 рублей). И там везде очереди! Так что хватит идти на поводу у безответственных граждан. Не успел - открывай кошелек", - заявил Иванов.