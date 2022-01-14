14 Января 2022
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Задержание под Минском наемников из ЧВК &quot;Вагнер&quot; (2020) | Фото: relrus.ru

Стендап-комик заявил, что на него начал охоту белорусский КГБ

Стендап-комик Слава Комиссаренко, ставший популярным благодаря шоу "Stand Up" на ТНТ, уехал из России, поскольку, по словам мужчины, "на него открыл охоту белорусский КГБ. О своем решении покинуть Россию он рассказал во время выступления в Киеве.

"Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявило в розыск белорусское КГБ. Вы думаете, наверное, за что? За шутки! В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один", - цитируют Комиссаренко российские СМИ.

Комик рассказал, что ему недавно позвонил знакомый из Белоруссии и предупредил, что Комиссаренко могут задержать в России и перевезти на родину, где его может ждать уголовное дело. Затем с ним попытались связаться сотрудники КГБ, но на тот момент артист уже уехал на Украину, сообщает Baza.

"В начале года у меня вышел монолог про Чык-Чырыка (так Комиссаренко называет Александра Лукашенко - прим. ред.). А у Лукашенко новогоднее поздравление. И монолог в трендах Ютуба был на первом месте, а новогоднее поздравление - на седьмом. И что-то мне подсказывает, что Лукашенко ненавидит меня чисто как ютубер ютубера", - шутит Комиссаренко.

Теги: слава комиссаренко, стендап-комик, кгб, белоруссия



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