14 Января 2022
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Общество Челябинская область
Очередь в МФЦ (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске за 253 млн рублей построят новый МФЦ

В Челябинске выбрали подрядчика для строительства многофункционального центра на улице Университетская набережная. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

На аукцион поступила только одна заявка от компании "НПА-Профиль-ПУ" из Свердловской области. Стоимость контракта составит 253,6 млн рублей.

Согласно технической документации, сдать объект должны в декабре 2022 года.

Выбрать подрядчика смогли только со второй попытки. На первый аукцион не поступило ни одной заявки, поэтому он был признан несостоявшимся.

Добавим, что в новом здании планируют разместить паспортно-визовую службу и управление по вопросам миграции.

Теги: МФЦ, аукцион, подрячдчик,



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