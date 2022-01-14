Свердловский Роспотребнадзор призвал воздержаться от крещенских купаний из-за ковида

Перед предстоящим Крещением в свердловском управлении Роспотребнадзора напомнили о сохраняющихся рисках распространения коронавируса.

Читайте также: Заболеваемость ковидом на Среднем Урале ускорилась

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, уральцам рекомендуется воздержаться от посещения мест с массовым пребыванием людей. При участии в обрядовых мероприятиях необходимо адекватно оценить риски для своего здоровья и здоровья близких в связи с угрозой заражения COVID-19 и остаться дома при любых недомоганиях. Также во время купаний нужно защитить органы дыхания медицинской маской, регулярно обрабатывать руки антисептиками и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в том числе на улице.

Роспотребнадзор уже начал отбор и исследование проб воды в водоемах, где планируется организация крещенских купелей. Информацию о результатах лабораторных исследований ведомство обещает опубликовать на своем сайте накануне праздника.

Напомним, что в Свердловской области решили не отказываться от крещенских купаний из-за ковида. В нынешнем году в Екатеринбурге будет открыто девять купелей.