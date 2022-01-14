Половина россиян поддерживает ввод сил ОДКБ в Казахстан - ВЦИОМ

Кризис в Казахстане взволновал россиян. 72% наших соотечественников следят за происходящем в соседней стране, причем 30% из них внимательно наблюдают за развитием событий. Происходящее в Казахстане вызывает у россиян самые разные чувства: страх (30%), осуждение (25%), разочарование (24%), надежду (19%), уважение (14%), скепсис (5%). Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На счет того, как назвать происходящее, мнения тоже разделились. 26% считают, что это бунт на фоне повышения цен на газ. При этом 17% назвали ситуацию государственным переворотом, еще 10% респондентов оценили происходящее как "безобразие и беспредел", также люди называют происходящее, мародерством, беспорядками, атаками террористов и гражданской войной.

Четверть россиян, которым интересны события в соседней стране, сообщили, что причиной акций протеста является повышение цен на газ (25%), 16% полагают, что население Казахстана таким образом выражает свое мнение, 13% назвали причиной протестов бедность населения, а каждый шестой назвал причиной кризиса внешние силы (12%). Каждый пятый из тех, кто интересуется протестными акциями в Казахстане, считает происходящее провокацией иностранных спецслужб (21%); 17% согласны с тем, что это народное восстание; 14% поддерживают точку зрения, что это борьба за власть; 9% полагают, что это попытка различных стран усилить свое влияние в регионе; 8% сказали, что это акция международного терроризма против Казахстана.

Использование силовых структур для разгона протестующих со стороны властей Казахстана скорее правильным считают 63% интересующихся событиями россиян; о том, что это решение неправильное, сообщили 23%.

Большинство интересующихся казахским кризисом граждан считают адекватной просьбу властей Казахстана к странам ОДКБ о вводе миротворческих сил (70%), противоположного мнения придерживается каждый пятый опрошенный (21%).

Граждане, интересующиеся казахским кризисом, оценили решение об отправке миротворческих сил России для обеспечения безопасности стратегических объектов Казахстана как скорее правильное (71%), 21% опрошенных придерживается мнения, что решение неправильное.

Оценившие решение как правильное граждане считают его таковым, потому что надо помочь братскому народу (33%), надо решать вопрос мирно (25%), от этого зависит безопасность нашей страны (17%), без России не справятся (14%), входим в ОДКБ (12%), необходима защита стратегических объектов (10%).

Более половины россиян, интересующихся событиями в Казахстане, считают, что волна протестных настроений в скором времени спадет (66%), каждый пятый интересующийся придерживается мнения, что акции продолжатся, но будут не такими массовыми (20%), 4% предположили, что протесты могут перерасти в гражданскую войну.