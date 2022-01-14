14 Января 2022
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Общество За рубежом
Эммануэль Маркон Брижитт Макрон (2017) | Фото:instagram.com/brigittemacron.fanpage

Первая леди Франции выступила с опровержением слухов о том, что она - трансгендер

Первая леди Франции Брижит Макрон выступила с заявлением по поводу слухов о том, что она является трансгендером.

Эта городская легенда уже не раз тиражировалась в соцсетях и таблоидах, периодически она всплывает в СМИ, так случилось и в середине минувшего декабря. Но на этот раз ситуация не на шутку разозлила мадам Макрон.

В ее заявлении говорится, что "на этот раз клеветники, распространяющие ложную информацию, затронули ее родителей и семью", поэтому женщина была вынуждена отреагировать.

Журналистам телеканала RTL Брижит Макрон сказала, что долгое время "молча наблюдала за ситуацией издалека". "Но когда они [клеветники] начали менять мое генеалогическое древо, сведения о моей семье на справочных сайтах, я не смогла оставаться в стороне. Они начали утверждать, что на самом деле у моих родителей был один сын, подправили информацию о моем брате", - заявила мадам Макрон.

Она добавила, что ей и команде ее юристов понадобилось пять дней, чтобы заставить сайт изменить эти данные.

Городская легенда гласит, что, якобы, раньше мадам Макрон звали Жан-Мишель Тронье. В основе легенды лежит псевдо-расследование нескольких блогеров с ультраправыми взглядами, которое периодически всплывает в прессе.

На этот раз новая волна слухов сопровождалась появлением хэштега #JeanMichelTrogneux в Твиттере. Издание Le Monde отмечает, что сплетня активно была подхвачена антиваксерским движением и сторонниками теорий заговора.

На этот раз первая леди решила не оставлять появление наветов без ответа. Она собирается подать жалобы в надзорные органы.

Теги: трансгендер, брижит макрон, первая леди, слухи, клевета



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