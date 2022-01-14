14 Января 2022
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Происшествия В бывшем СССР
протесты в Казахстане (2022) | Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov

Во время погромов в Казахстане погибла россиянка

Во время беспорядков в Жамбыльской области Казахстана погибла гражданка России.

По данным российского посольства, на 26-летнюю женщину напали в городе Тараз, когда она покидала место работы.

Дипведомство направило запрос в правоохранительные органы Казахстана о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления.

"Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона", - говорится в заявлении посольства в "ВКонтакте".

Волнения в Казахстане начались 1 января с крупных городов Мангистауской области, Актау и Жанаозена, люди вышли на стихийные митинги из-за повышения цен на сжиженный газ на заправках вдвое, с 60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей). К 4 января протесты прошли уже по всей стране.

Теги: казахстан, россиянка, беспорядки



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