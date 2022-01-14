14 Января 2022
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Общество Свердловская область
Пункт тестирования на COVID-19 (2021) | Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга открылся пункт тестирования на ковид

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга начал свою работу пункт ПЦР-тестирования на COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги, он располагается по адресу улица Вокзальная, 22 и находится на втором этаже здания. Теперь сдать анализ на ковид можно сразу по приезду в город или отправляясь в поездку. На выбор предлагается два варианта: экспресс-тестирование с готовностью результата до трех часов, и стандартное с готовностью в течение суток с момента забора биоматериала.

Новый ПЦР-пункт является подразделением больницы "РЖД-Медицина" в Екатеринбурге, прием ведется круглосуточно и без предварительной записи. Результаты лабораторного теста будут автоматически отправлены пациентам на указанную при оформлении электронную почту, также их можно будет забрать у администратора в бумажном виде.

Столица Урала стала третьим городом России после Москвы и Новосибирска, где "РЖД-Медицина" открыла пункт ПЦР-тестирования на железнодорожном вокзале. В ближайшее время они появятся в Санкт-Петербурге, Красноярске, Краснодаре, Адлере и других городах страны.

Теги: тестирование, ковид, вокзал, Екатеринбург



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