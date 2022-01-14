14 Января 2022
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Происшествия В России Москва
наручники, деньги (2015) | Фото: portamur.ru

Начальник Радиотехнических войск ВКС арестован по делу о взятке в 5 млн рублей

В Москве по делу об особо крупной взятке арестован начальник радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан.

По версии следствия, он получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.

Как пишет "МК", генерал был заключен в СИЗО еще в ноябре 2021 года, но известно об этом стало только сейчас. Теперь следователь попросил суд продлить срок содержания под стражей до 20 апреля 2022 года.

Кобана сняли с должности после предъявления обвинения, передает ТАСС. Виновным он себя не признал. Ранее суд наложил обеспечительный арест на имущество генерала.

Теги: Начальник Радиотехнических войск ВКС , взятка



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