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Силуэт Дзержинского на фоне Ельцин-центра (2021) | Фото: движение &quot;За Правду&#8203;&quot;

В Ельцин-центре прокомментировали порчу картины ученицы Малевича

В Ельцин-центре прокомментировали происшествие с картиной Анны Лепорской "Три фигуры" (1932–1934) из коллекции Государственной Третьяковской галереи, героям которой неизвестный пририсовал глаза шариковой ручкой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центра, полотно было увезено в Москву на следующий же день, а страховая компания уже выплатила галерее сумму, необходимую на реставрацию.

"Ельцин-Центр не комментировал эту ситуацию по горячим следам, поскольку шло внутреннее расследование инцидента, взаимодействие с правоохранительными органами, подтверждение страхового случая. Ельцин-Центр обратился с заявлением в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано из-за незначительной суммы ущерба, нанесенного произведению искусства", - сообщили в пресс-службе.

В Центре также добавили, что готовы передать в правоохранительные органы всю собранную в результате внутреннего расследования информацию, в том числе и записи с видеокамер и добавили, что к акту вандализма сотрудники "Президентского центра Б.Н. Ельцина" не причастны. Более того, после случившегося был также пересмотрены протоколы безопасности, а над остальными картинами в Арт-галерее установлены защитные экраны.

"Надеемся, что подобные происшествия с произведениями искусства на нашей территории в будущем исключены. Выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" продолжает работу до 20 февраля", - заключили в Центре.

Напомним, что инцидент произошел еще 7 декабря, однако в правоохранительные органы дирекция Ельцин-центра обратилась только 20 числа. Сумма реставрационных работ составила 250 тыс. рублей. К счастью полотно было застраховано почти на 75 млн рублей. Несмотря на это, в полиции отказались в возбуждении уголовного дела из-за незначительности ущерба.

Министерство культуры направило жалобу в Генпрокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела и попросило переквалифицировать его по ст. 243 УК РФ с формулировкой "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ".

Теги: Ельцин-центр, картина, вандал



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