14 Января 2022
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Экономика В России
Герман Греф Сбербанк (2020) | Фото: Сбер Конф

Чистая прибыль Сбербанка за 2021 год выросла в 1,7 раза и превысила 1,2 триллиона рублей

Чистая прибыль Сбербанка в 2021 году составила 1,237 трлн руб. Кредитный портфель юрлиц вырос на 10,5%, выдача розничных кредитов выросла на четверть (25,8%). Ипотека выросла на 29%. Общая сумма кредитов составила более 20 трлн руб. В декабре число пользователей сервиса "Сбербанк Онлайн" превысило 73 млн, говорится в сообщении компании. 

"В итоге чистая прибыль Сбербанка за 2021 год без учета событий после отчетной даты составила свыше 1,2 трлн руб. при рентабельности капитала около 25%", - отметила финансовый директор банка Александра Бурико.

Процентный доход банка увеличился за год на 12,3%, комиссионный – на 13,5%.

Операционные расходы выросли на 8,8% по сравнению с 2020 годом, в банке отмечают, что эта цифра сопоставима с уровнем годовой инфляции в стране.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле остается стабильной на уровне 2,3%.

Чистая прибыль выросла за год в 1,7 раза.

Теги: сбербанк, чистая прибыль, финансовые результаты, кредитование, ипотека



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