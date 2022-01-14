Александрийский патриархат просит созвать предстоятелей пяти церквей из-за создания экзархата РПЦ в Африке

14 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
(2005) | Фото: Reuters

Александрийский патриархат просит созвать предстоятелей пяти церквей из-за создания экзархата РПЦ в Африке

Александрийский патриарх Феодор II направил делегацию и письмо экуменическому патриарху Варфоломею с призывом собрать совещание предстоятелей пяти поместных церквей по поводу создания Патриаршего Экзархата РПЦ в Африке. Он обвинил РПЦ в желании "украсть священников и прихожан".

Напомним, в конце декабря Священный Синод РПЦ постановил образовать Патриарший Экзархат Африки в связи с тем, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II решил уйти в церковный раскол, фактически оставив православных Африки вне Церкви. Юрисдикция Экзархата РПЦ распространяется на всю территорию Африканского континента. Из примерно 500 клириков в Африке 102 уже приняты под омофор РПЦ согласно поданным прошениям. Ожидается, что этим дело не ограничится.

Фактически Африка оказалась под церковной юрисдикцией двух поместных церквей - Александрийской и Русской, но первая, согласно позиции РПЦ, ушла в раскол, присоединившись к украинским раскольникам, и отпала от Вселенской Церкви. Согласно же позиции Александрии, РПЦ вторглась на ее каноническую территорию, что недопустимо. При этом такое же вторжение Фанара на территорию РПЦ там ранее поддержали.

Между тем эти две ситуации принципиально различаются, так как на Украине для Фанара была каноническая церковь (УПЦ), которую он просто проигнорировал. В то время как для РПЦ в Африке после ухода в раскол патриарха Феодора канонической церкви не стало, а верующие оказались брошенными. Священные каноны свидетельствуют скорее в пользу РПЦ, поскольку она действует в соответствии с постановлениями Вселенских соборов о раскольниках. У Фанара же никаких канонических оснований для вторжения на Украину не было, а сам Варфоломей признавал, что действует по политическим мотивам.

Предполагается, что в совещании должны принять участие предстоятели Фанара, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской Церквей. Антиохийская и Иерусалимская не признают украинских раскольников. Если такое совещание состоится, то оно, скорее всего, лишь усугубит разделение между РПЦ и отпавшими "греческими" церквями. Как заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, теперь каждая поместная церковь будет принимать решения самостоятельно.

При этом численность православных христиан в Африке очень невелика - около 1 млн при населении континента 1,3 млрд. Около трети из них живут в Египте.

Теги: церковь, Африка, РПЦ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.01.2022 14:16 Мск Фанар обвинил РПЦ в нарушении канонов в Африке


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 252

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети