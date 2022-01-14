Александрийский патриархат просит созвать предстоятелей пяти церквей из-за создания экзархата РПЦ в Африке

Александрийский патриарх Феодор II направил делегацию и письмо экуменическому патриарху Варфоломею с призывом собрать совещание предстоятелей пяти поместных церквей по поводу создания Патриаршего Экзархата РПЦ в Африке. Он обвинил РПЦ в желании "украсть священников и прихожан".

Напомним, в конце декабря Священный Синод РПЦ постановил образовать Патриарший Экзархат Африки в связи с тем, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II решил уйти в церковный раскол, фактически оставив православных Африки вне Церкви. Юрисдикция Экзархата РПЦ распространяется на всю территорию Африканского континента. Из примерно 500 клириков в Африке 102 уже приняты под омофор РПЦ согласно поданным прошениям. Ожидается, что этим дело не ограничится.

Фактически Африка оказалась под церковной юрисдикцией двух поместных церквей - Александрийской и Русской, но первая, согласно позиции РПЦ, ушла в раскол, присоединившись к украинским раскольникам, и отпала от Вселенской Церкви. Согласно же позиции Александрии, РПЦ вторглась на ее каноническую территорию, что недопустимо. При этом такое же вторжение Фанара на территорию РПЦ там ранее поддержали.

Между тем эти две ситуации принципиально различаются, так как на Украине для Фанара была каноническая церковь (УПЦ), которую он просто проигнорировал. В то время как для РПЦ в Африке после ухода в раскол патриарха Феодора канонической церкви не стало, а верующие оказались брошенными. Священные каноны свидетельствуют скорее в пользу РПЦ, поскольку она действует в соответствии с постановлениями Вселенских соборов о раскольниках. У Фанара же никаких канонических оснований для вторжения на Украину не было, а сам Варфоломей признавал, что действует по политическим мотивам.

Предполагается, что в совещании должны принять участие предстоятели Фанара, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской Церквей. Антиохийская и Иерусалимская не признают украинских раскольников. Если такое совещание состоится, то оно, скорее всего, лишь усугубит разделение между РПЦ и отпавшими "греческими" церквями. Как заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, теперь каждая поместная церковь будет принимать решения самостоятельно.

При этом численность православных христиан в Африке очень невелика - около 1 млн при населении континента 1,3 млрд. Около трети из них живут в Египте.