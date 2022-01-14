Власти отказали в пикете в поддержку депутата ЗакСО, которого хотят лишить мандата

Министерство общественной безопасности Свердловской области отказало в проведении пикета в защиту депутата Законодательного собрания от КПРФ Александра Ивачева.

Как сообщили Накануне.RU представители коммуниста, пикет планировался 18 января перед зданием Свердловского областного суда. В этот день там будет рассматриваться иск экс-депутата "единоросса" Валерия Савельева о лишении Ивачева мандата.

Горожане планировали выйти на пикет, чтобы прямо во время заседания выразить поддержку Александру Ивачеву. Однако сегодня коммунистам пришел официальный отказ. Министерство общественной безопасности отправило активистов... в Пионерский район, мотивировав это тем, что данное место "соответствует цели планируемого мероприятия и отвечает его социально-политическому значению".

Александр Ивачев

В областном комитете КПРФ считают, что таким образом власти пытаются не допустить огласки своего использования технологий нарушения выборного процесса.

Напомним, что Савельев требует отменить результаты выборов по 12 одномандатному избирательному округу в ЗакСО, где победил коммунист, а представитель "ЕР" проиграл. Между тем, свердловский избирком официально признал эти выборы состоявшимися.