В Югре пенсионеру грозит срок за то, что его внук выстрелил себе в голову в больнице

В Нижневартовске 66-летнему пенсионеру из Сургутского района грозит срок за то, что его внук выстрелил в себя, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

Днём 22 октября 2021 г. дедушка и 10-летний внук лежали в стационаре окружной больницы в Нижневартовске. Ребёнок нашёл бесствольный травматический пистолет старшего родственника и, играя с ним, выстрелил себе в лицо.

Пенсионеру грозит до года ограничения свободы.