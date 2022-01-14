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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
пуля выстрел дуло пистолет (2009) | Фото: www.mixnews.lv

В Югре пенсионеру грозит срок за то, что его внук выстрелил себе в голову в больнице

В Нижневартовске 66-летнему пенсионеру из Сургутского района грозит срок за то, что его внук выстрелил в себя, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

Днём 22 октября 2021 г. дедушка и 10-летний внук лежали в стационаре окружной больницы в Нижневартовске. Ребёнок нашёл бесствольный травматический пистолет старшего родственника и, играя с ним, выстрелил себе в лицо.

Пенсионеру грозит до года ограничения свободы.

Теги: ребенок, травматическое оружие, ранение



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