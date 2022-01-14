Волков и Жданов внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Сторонники Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов внесены в реестр организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Данные об этом появились в реестре Росфинмониторинга.

Банки замораживают средства включенных в данный список лиц, их обслуживание приостанавливают.

10 августа прошлого года стало известно, что в отношении Волкова и Жданова возбуждено уголовное дело о сборе средств для финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и "Штабов Навального", признанных в России экстремистскими организациями и организациями-иноагентами. Обе организации запрещены судом.

12 августа оппозиционерам было заочно предъявлено обвинение в создании НКО, посягающей на личность и права граждан.

28 сентября стало известно, что в отношении Волкова, Жданова, Навального и других их соратников СК возбудил уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем.

Волков и Жданов покинули Россию, они объявлены в розыск.