В Челябинской области размер минимальной зарплаты увеличен до 15,8 тысяч рублей

В Челябинской области с 1 января минимальный размер оплаты труда увеличен до 15,8 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Минимальный размер оплаты труда в России составляет 13 тыс. 890 рублей, с учетом районного коэффициента в регионе он установлен на уровне 15 тыс. 793,5 рублей.

Руководителям предприятий и организаций города указали на необходимость учитывать при оплате труда в организации МРОТ. Неисполнение требований закона влечет наложение административных санкций на работодателей.