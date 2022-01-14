Инфляция могла бы быть 12%, если бы не повысилась ключевая ставка - ЦБ

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина считает, что ее ведомство незаслуженно ругают за повышение ключевой ставки на фоне усиления инфляции.

"Мы повышали ставку. Бизнес говорит, что кредиты стали менее доступными. Но если бы мы не делали этого, если бы оставили ставку как есть, инфляция была бы выше на 4%. И нам бы пришлось резко повышать ставку. Да, наша денежно-кредитная не может сразу погасить инфляцию, она имеет лаг, но это не значит, что она не действует", - заявила Набиуллина на Гайдаровском форуме.

Коллегу поддержал глава Минфина Антон Силуанов. "В Турции высокая инфляция, но они вместо того, чтобы повышать ставки, - снижают их. Но законы экономики не обманешь", - привел пример министр.

Также Силуанов и Набиуллина считают, что России требуется экономический рост выше 3%. "Мы должны расти выше тренда, потому что трендовый рост очень низкий", - отметила глава регулятора.

"Важно создать условия, чтобы мы росли на уровне 3%, не меньше. Важно качество роста: чтобы доходы и частные инвестиции росли, чтобы сокращалось неравенство. За счет богатых надо помогать людям с низким достатком. Важно, чтобы рос средний класс как элемент, обеспечивающий стабильность экономического роста", - добавил Силуанов.