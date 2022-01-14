14 Января 2022
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детский сад, игрушка, дети (2015) | Фото: giscrimea.com

Ямальский депутат поселил ребенка, над которым оформил опеку, в аварийный дом

Депутат думы Тазовского района, временно назначенный попечителем несовершеннолетнего, поселил ребенка в аварийный дом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Имя парламентария не уточняется. Ведомство сообщает, что органы опеки, в нарушение требований закона, оставили без внимания факт отсутствия у попечителя постоянного места жительства в районе.

"Депутатом в отсутствие правовых оснований подопечному предоставлена для проживания пустующая муниципальная квартира в многоквартирном доме в поселке Тазовский, в отношении которого были завершены мероприятия по расселению для дальнейшего сноса в связи с угрозой обрушения несущих конструкций дома", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла представление. Парламентария отстранили от обязанностей попечителя, а ребенка определили в другую семью с комфортными и безопасными условиями проживания.

Теги: опека, депутат, ребенок, аварийный дом



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