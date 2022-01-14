Сотрудникам "Уральской бумаги" выплатили долги по зарплате за 2018 год

Сотрудникам ЗАО "Уральская бумага" спустя четыре года наконец-то выплатили все долги по зарплате.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с июня по октябрь 2018 года перед 66 работниками предприятия образовалась задолженность на сумму более 7,5 млн рублей. В том же году надзорному ведомству и судебным приставам удалось добиться погашения долга в размере более 4,5 млн рублей.

Впоследствии прокуратура направила иски в суд о взыскании оставшейся задолженности и компенсаций на сумму свыше 3 млн рублей. Суд их удовлетворил. На сегодняшний день оставшийся долг перед работниками полностью погашен.

Как добавили в ведомстве, с июня 2019 года в отношении ЗАО "Уральская бумага" введена процедура банкротства.

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре 2018-го за долги по зарплате у "Уральской бумаги" арестовали автопарк. А чуть позже был арестован генеральный директор предприятия.