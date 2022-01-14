14 Января 2022
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Политика В России
Сергей Лавров (2016) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Лавров сообщил, как будет действовать Россия, если США отвергнут идеи по гарантиям

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет действовать в интересах своей безопасности в случае, если ее предложения по гарантиям безопасности будут отвергнуты США и НАТО. Трансляцию пресс-конференции министра ведет RT.

Лавров напомнил, что об этом говорил в рамках большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

По словам главы МИД, партнеры Москвы поняли, что им следует дать ответы быстро, конкретно и на бумаге, а также "уяснили, что Россия не будет ждать бесконечно".

Российские власти готовятся к любому развитию событий, пока ждет письменных ответов, добавил Лавров.

Напомним, представители США пообещали российской стороне предоставить ответ по предложениям о гарантиях безопасности в письменном виде на следующей неделе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по переговорам России с США по гарантиям безопасности пока нет существенного повода для оптимизма. Он напомнил, что предстоит еще несколько раундов. Песков добавил, что дедлайна по консультациям нет, но Москву не устроит бесконечно затягивание этого процесса.

Теги: сергей лавров, сша, гарантии безопасности



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