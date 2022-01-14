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Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко (2016) | Фото: kp.ru

Порошенко: Тюрьма мне не грозит, власти побоятся

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что тюрьма ему не грозит, так как у нынешних властей не хватит смелости посадить его.

Напомним, 17 января он должен вернуться на Украину, где его могут задержать и под конвоем доставить в суд по избранию ему меры пресечения в рамках уголовного дела о закупке угля в ДНР и ЛНР в прошлые годы, по которому он проходит подозреваемым в госизмене. Его партия "Евросолидарность" объявила сбор сторонников в аэропорту для защиты своего лидера от посягательств власти.

"Во-первых, я не окажусь за решеткой. Не хватит ни духу, ни сил, ни воли. Послушайте, я же все-таки пятый президент. Я не могу не вернуться для того, чтобы не предать миллионы и миллионы голосов, которые были отданы за меня и мою команду и 2014 году и в 2019-м. Я не могу не вернуться, потому, что сейчас именно с нашей командой большое количество людей связывает свои надежды на будущее", - сказал он "Настоящему времени".

При этом, что характерно, Порошенко не отвергнул по существу обвинения против него.

Украински политологи с самого начала прогнозировали, что реальный тюремный срок Порошенко не грозит.

"Владимир Александрович, это вызов и намек, что вы и ваша власть слабаки. Пока ваши функционеры ведут кулуарные торги с Порошенко, сам Петр Алексеевич отлично хайпит на вашей слабости, выставляя вас, как лидера, трусом", - пишет телеграм-канал "Легитимный".

Теги: украина, петр порошенко



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