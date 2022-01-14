Силуанов об инфляции: "Мы тоже где-то избыточно накачали экономику деньгами"

Экономические власти России считают, что инфляция в стране гораздо лучше подается контролю, чем глобальная.

С глобальной инфляцией все плохо. Глава Минфина России Антон Силуанов считает: "Есть проблемы, вызванные действиями прошлых лет. Станы разогревали и поддерживали рост мягкой денежно-кредитной и бюджетной политикой. Последствие этих мер – инфляция, большие долги. Выход – повышение ключевых ставок. Это болезненный процесс, потому что в последние годы очень выросли долги. В условиях повышения процентных ставок – это серьезная тема. В России мы видим, что, может быть, мы где-то тоже избыточно накачали экономику деньгами, но мы как раз адекватно отвечаем по денежно-кредитной политике и выходу на нейтральный уровень бюджетной политики".

С ним во время дискуссии на Гайдаровском форуме согласилась глава Центрального банка Эльвира Набиуллина: "Для многих стран стоит острый выбор – ценовая стабильность или финансовая. У нас ситуация лучше, но есть свои вызовы. Восстановительный рост уже завершен, и надо понять как и за счет чего мы будем расти. И тут важно состояние рынка труда – мы видим дефицит на нем, который можно решать частично за счет миграции, но не хватает и высококвалифицированных кадров. Также важен вопрос мотивации для частных инвесторов. Нам часто говорят, что высокие ставки по кредитам отбивает желание инвесторов, но здесь важен не кредит, а готовность брать на себя акционерный риск. Готовность эта в российских условиях – одна из главных проблем. А банки, кстати, охотно дают кредиты предприятиям, которые реализуют успешные проекты. Третий вызов – ESG-переход. Мы должны к нему готовиться. И он показывает, что риски для инвесторов в мире растут, потому что это условия неопределенности. Поэтому абсолютно оправдано расширение форм государственно-частного партнерства".

Силуанов считает, что "риск дефицита рабочей силы может подстегнуть рост эффективности производительности труда, и это надо поддержать".

"Большие риски несет торговый протекционизм, а также есть геополитические риски. Три года назад и представить нельзя было, что будет, например, запрещаться где-то экспорт или импорт определенных товаров.

Акционерные прибыли сейчас огромные. И здесь вопрос в том, чтобы эти прибыли пошли на инвестиции. Мы должны это более четко бизнесу сказать", - продолжает Силуанов перечислять проинфляционные факторы.

Глава министерства экономического развития России Максим Решетников полагает, что глобальная инфляция еще не достигла своего пика: "Инфляция глобальна и среднесрочна сейчас. И экономика еще явно не полностью отреагировала на выпущенную денежную массу. Это не разовый импульс, он будет и в этом, и в следующем году. Одними инструментами денежно-кредитной политики мы этот импульс не погасим, платой за погашение инфляции может быть экономический рост. Мы 0,6-0,7% инфляции сдемпфировали с помощью различных мер по регулированию рынка. Но полностью мы компенсировать рост инфляции немонетарными мерами не можем, но можем повредить среду, доверие инвесторов и т.д. Надо подумать и уходить от ограничений временных к структурным мерам. И надо работать с ограничениями в предложении.

Узкое место – рынок труда. Есть признаки перегретости, но при этом много отраслевых дисбалансов. Например, на Северном Кавказе на 700 тыс. человек к 2030 году увеличится число трудоспособного населения. Экономика региона не сможет полностью востребовать это число.

По данным ПФР, 15% рабочих мест – места с зарплатой ниже МРОТа. То есть большой пласт неквалифицированных рабочих мест, которые мы сами же и породили своими требованиями, например, с охранниками, с бухгалтерами".