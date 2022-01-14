Эрдоган: Турция по-прежнему хочет в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна, несмотря на проблемы в отношениях с ЕС, по-прежнему хочет стать его членом, сообщает Hurriyet Daily News. Это является стратегическим приоритетом.

По его словам, Турция продолжает движение в этом направлении. И он надеется, что ЕС "избавится от стратегической недальновидности" и будет активнее развивать отношения с Турцией. Потому что уже 20 лет он наблюдает лицемерие, несправедливость и сфабрикованные политические обвинения со стороны Европы.

Официальные переговоры между Турцией и ЕС по членству в блоке начались в 2005 году, но затем фактически были заморожены из-за претензий ЕС. Анкара считает позицию ЕС предвзятой.

В отношениях Турции и ЕС есть проблема Северного Кипра, контролируемого Турцией, признал Эрдоган. Из-за этого Греция и Кипр против вступления Турции в ЕС, но тот не должен игнорировать права киприотов-турок.

"Настало время для ЕС выступить с искренней самокритикой. Если ЕС действительно хочет внести свой вклад в решение, он должен выполнить обязательства, взятые им в 2004 году, и признать существование и волю киприотов-турок", - заявил Эрдоган, имея в виду обещание Брюсселя 2004 года начать прямую торговлю с Северным Кипром.

Также президент Турции упрекнул ЕС в неблагодарности за сдерживание мигрантов. Если бы не Турция, в Европу проникли бы миллионы мигрантов. А Анкара даже "не смогла получить поддержку от ЕС в своей борьбе с миграционным кризисом".

В свете таких взаимных претензий вступление Турции в ЕС сегодня выглядит маловероятным. Многие эксперты полагают, что этого вообще не случится, так как Турция - мусульманская страна.

Интересно, что Соглашение об ассоциации с ЕС у Турции было заключено еще в 1960 году.