"Нужно перетерпеть": глава Минфина выступил против тотальной компенсации бизнесу инфляционных потерь

Министр финансов России Антон Силуанов предложил отечественному бизнесу "перетерпеть" издержки инфляции и призвал власти не идти на тотальную компенсацию расходов, вызванных инфляцией выше прогноза.

"Про компенсацию удорожания хочу поспорить. Нам где-то нужно перетерпеть, иначе это будет фактором вторичной инфляции. Это не касается граждан, пенсионеров, детей – их надо поддерживать. Но вопрос, например, строек – если мы будем в полном объеме компенсировать инфляцию, то это никогда не закончит инфляцию", - возразил Силуанов своему коллеге, министру экономического развития Максиму Решетникову во время дискуссии на Гайдаровском форуме.

Решетников же попытался предостеречь финансовые власти от желания накапливать. "Безусловно, бюджетная и финансовая стабильность важна, но она не даст экономический рост. У нас рост реальных доходов населения – это половина экономического роста, поэтому бюджетная политика должна быть нейтральной. Все деньги, которые экономика генерирует, должны в нее и возвращаться. Раньше незапланированные доходы, полученные бюджетом, не возвращались в экономику, не шли на расходы – это неправильно", - отметил министр.