14 Января 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Надпись в магазине &quot;вход в масках&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Заболеваемость ковидом на Среднем Урале ускорилась

За минувшие сутки на Среднем Урале было выявлено 536 новых случаев коронавируса. Заболеваемость ускорилась.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (252 заболевших) и других муниципалитетов области. Всего на сегодняшний день в регионе официально выявлено 204 тыс. 438 случаев ковида.

За сутки было выписано 547 человек, скончались 19 пациентов. Общее число выписанных свердловчан достигло 178 тыс. 606, с начала пандемии в области умерли 9 тыс. 705 заболевших.

На Среднем Урале второй день продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Позавчера, 12 января, было выявлено 366 заболевших. А 13 января в регионе подтвердили 410 новых случаев ковида.

Напомним, сегодня оперштаб объявил, что так называемые QR-каникулы в Свердловской области продлены до 20 января.

Теги: ковид, оперштаб, Средний Урал



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