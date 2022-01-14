14 Января 2022
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Общество В России
Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Вирусолог предрек рост заболеваемости в России до полумиллиона случаев в день

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов предположил, что надвигающаяся волна коронавируса станет самой сильной в России с момента начала пандемии. Причиной этому станет быстрое распространение штамма "омикрон".

Специалист напомнил, в США сейчас регистрируют по 1,3 млн заболевших в день. "Если перевести это соотношение заболевших к численности населения на Россию, то у нас число случаев заражения может достигнуть полумиллиона в сутки", - сказал он "Известиям".

По словам Нетесова, количество случаев заражения от "омикрона" точно перевалит за 100 тысяч в день.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уже в ближайшие дни суточное число зараженных ковидом в России может стать шестизначным до сих пор максимальная заболеваемость не превышала 42 тыс. в сутки).

Напомним, глава российского правительства Михаил Мишустин поручил оценить готовность системы здравоохранения к новой волне коронавируса, вызванной появлением омикрон-штамма. Власти российских регионов повсеместно начали подготовку к встрече штамма.

Теги: омикрон, россия, коронавирус



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