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Спорт Свердловская область
Владимир Рыков (2020) | Фото: Пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

ФК "Урал" объявил о расставании с защитником Рыковым

ФК "Урал" и защитник Владимир Рыков расторгли контракт.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, клуб и футболист решили расстаться по обоюдному согласию. В "Урал" Рыков пришел в августе 2020 года.

Всего в составе "шмелей" Владимир провел 27 матчей. Однако в нынешнем сезоне 34-летний защитник почти не выходил на поле.

Напомним, что сразу после перехода в "Урал" Владимир Рыков подверг резкой критике работу системы видеопомощи арбитрам (VAR). Причиной стали эпизоды матча уральцев с казанским "Рубином".

Теги: Рыков, Урал, контракт, футбол



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