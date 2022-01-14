ФК "Урал" объявил о расставании с защитником Рыковым

ФК "Урал" и защитник Владимир Рыков расторгли контракт.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, клуб и футболист решили расстаться по обоюдному согласию. В "Урал" Рыков пришел в августе 2020 года.

Всего в составе "шмелей" Владимир провел 27 матчей. Однако в нынешнем сезоне 34-летний защитник почти не выходил на поле.

Напомним, что сразу после перехода в "Урал" Владимир Рыков подверг резкой критике работу системы видеопомощи арбитрам (VAR). Причиной стали эпизоды матча уральцев с казанским "Рубином".