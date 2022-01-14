В войсках ВВО началась внезапная проверка боевой готовности

В войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности, сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что мероприятия проходят в рамках зимнего обучения войск, а также для подготовки к командно-штабным учениям "Восток-2022".

Отмечается, что особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры по перевозке войск.

В ходе проверки войска перебрасываются на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов дислокации.

11 января Минобороны начало учения в полевых условиях на территории Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей. Всего в тренировке в полевых условиях участвует около 3 тыс. военнослужащих Западного военного округа (гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии).

Как сообщалось, украинские пограничники заявили, что не наблюдают каких-либо перемещений российской техники или войск у границы в связи с учениями.