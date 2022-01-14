В Тюмени на заводе погиб рабочий

На тюменском заводе "Тюменской домостроительной компании", в производственном цеху СМК, погиб подсобный рабочий ремонтно-строительной бригады участка ремонтных работ. Трагический инцидент произошел еще 6 декабря, однако известно о нем стало только сегодня.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе инспекции труда, решается вопрос о привлечении винновых лиц к административной ответственности.

"После совещания начальником участка ремонтных работ был проведен первичный инструктаж на рабочем месте с вновь принятым работником. После 14.00 с двумя работниками ремонтно-строительной бригады начальником УРР был направлен подсобный рабочий в производственный цех СМК завода КПД АО "ТДСК", в котором располагался мостовой электрический кран. Работники приступили к покраске железобетонных колонн. Двое работали на лесах, подсобный рабочий работал внизу. Во время перемещения груза, машинист мостового крана почувствовала толчок кабины и посторонний шум. Из кабины крановщица увидела лежащего на площадке металлической лестницы подсобного рабочего. Медицинские работники организации оказали первую помощь, вызвали скорую. В результате пострадавший от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Причиной несчастного случая называют неудовлетворительную организацию производства работ. Начальник участка ремонтных работ не предупредил начальника цеха СМК о выполнении покрасочных работ металлической лестницы для подъема на мостовой кран. Работник, назначенный стажирующим допустил отсутствие контроля за стажером. Подсобный рабочий по неустановленной причине находился в опасной зоне работы подъемного сооружения - на площадке для подъема на мостовой кран.