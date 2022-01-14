Законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения в Госдуме

Законопроект о QR-кодах в общественных местах снимут с рассмотрения в Госдуме, он требует доработки, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

В своем телеграм-канале политик написал, что данный вопрос обсудят на Совете Думы в понедельник.

Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Правительство и "ЕР" откладывают рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении.

По ее словам, законопроект, уже одобренный в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма „дельта“, а "сейчас это будут новые вызовы".

Политолог Максим Жаров считает, что власти отказались от QR-кодов, чтобы в России не повторились события, произошедшие в Казахстане.

"В этом решении "отложить" QR-коды учитываются "казахские уроки". Что от технократической унтерпришибеевщины в данном случае отказались - это хорошо. Но будет ли смена парадигмы во внутренней политике окончательной - покажет "омикрон-шторм"", - отметил эксперт.