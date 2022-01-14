ММК оштрафовали на 250 тысяч рублей за эксплуатацию аглофабрики без разрешения

Магнитогорский металлургический комбинат привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей за работу новой аглофабрики № 5 без разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд Челябинской области.

Напомним, аглофабрика работает с 1 марта 2021 года без разрешения на ввод в эксплуатацию. В декабре ММК оштрафовали на 120 тысяч рублей за нарушения при эксплуатации аглофабрики. В ходе проверки было установлено, что не разработан и не согласован план мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в воздух для аглофабрики. На территории допущено складирование на почве 25 кв.м. отходов производства: отработанных рукавных фильтров, полиэтиленовых мешков, пыли известняка.