14 Января 2022
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Общество Свердловская область
Район в границах улиц Баумана – Шефской – Энтузиастов – Донской в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцы, чьи дома попали под КРТ, согласились участвовать в проекте

В мэрии Екатеринбурга подвели предварительные итоги общих собраний собственников жилья в многоквартирных домах и голосования по вопросу включения их в проект комплексного развития территории (КРТ).
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, жители домов, расположенных на трех определенных площадках, приняли активное участие в собраниях. Процедура голосования была завершена 29 декабря 2021 года. В настоящее время специалисты ведут подсчет голосов и оформляют протоколы.

По предварительным данным, жители всех домов в квартале улиц Шефской - Энтузиастов - Баумана выразили согласие на участие в КРТ. Также единогласно проголосовали "за" горожане, проживающие в домах в квартале улицы Донбасской - переулков Черниговского - Суворовского. Последний протокол общих собраний собственников в этих домах должен быть направлен 21 января 2022 года.

В данный момент продолжается подсчет голосов жителей домов на улице Краснофлотцев. Срок направления последнего протокола - 3 февраля.

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга определила три участка для возможной реализации проектов комплексного развития территории.

Теги: КРТ, голосование, итоги, Екатеринбург



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