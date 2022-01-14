Власти Британии признали, что ковидная смертность завышена в 7 раз

В соответствии с законом о свободе информации, британский Офис национальной статистики раскрыл данные о смертности от кoвида без каких-либо других причин. Она оказалась многократно меньше той, которая сообщается.

Опубликованные данные касаются Англии и Уэльса, но в них проживает около 90% населения Британии. Причиной смерти был именно ковид в 9,4 тыс. случаях в 2020 году и в 8 тыс. случаях за первые три квартала 2021 года. То есть всего от ковида без сопутствующих хронических заболеваний умерли 17,4 тыс. человек. С учетом Шотландии и Северной Ирландии - 19-20 тыс. А по состоянию на 1 октября ковидных смертей в Британии было зарегистрировано 146 тыс., то есть в 7 раз больше.

Такое завышение легко объяснимо. В Британии все случаи с положительным тестом менее чем за 28 дней до смерти, независимо от реальной причины смерти, включают в статистику ковидной смертности. Поэтому в Британии такая ковидная смертность даже превышает общий рост смертности. То же самое делают в США и, возможно, во многих других странах. Именно эта раздутая статистика приводится как обоснование неизбежности применяемых мер для спасения жизней. Которые, однако, смертность не снижают. Почему? Опубликованные данные дают убедительный ответ на этот вопрос: рост смертности вызван ковидом лишь в малой степени

Не менее важно другое. Во втором и третьем кварталах конкретно от ковида умерли 1,5 тыс. человек. А общая смертность превысила фоновую (среднюю за предыдущие 5 лет) на 8 тыс. То есть 80% избыточной смертности приходится не на ковид . В третьем квартале произошло значительное ухудшение - рост смертности уже на 18 тыс.

Все это происходит в условиях, когда почти 80% населения вакцинированы от болезни, на которую приходится менее 20% избыточной смертности. Поэтому вакцинация, даже если она имеет высокую эффективность, не дает результата: в третьем квартале в Британии общая смертность практически повторила уровень 2020 года.

Отметим, что эти данные совпадают с данными о том, что менее пятой части госпитализированных с ковидом в Британии в предновогоднюю неделю были госпитализированы действительно из-за коронавируса, а не по другим причинам с положительным тестом на ковид.