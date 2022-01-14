Турчак объяснил, почему "Единая Россия" поддержала перенос рассмотрения законопроекта о QR-кодах

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сегодня объявила о переносе сроков рассмотрения во втором чтении законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Она связала это с необходимостью доработки документа в связи с грядущей волной заражений омикрон-штаммом коронавируса.

Свои пояснения дал и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Партия поддержала предложение правительства о переносе рассмотрения законопроекта.

"Сегодня правительством вносятся поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах. "Единая Россия" ознакомилась с этими поправками, считает их правильными, соответствующими тому обсуждению, которое проходило в последние месяцы в нашей стране. Но сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма "дельта". На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию - он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". В этой связи "Единая Россия" внимательно изучила ситуацию и считает единственно правильным отложить рассмотрение документа. Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче - помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям. Собственно на том, чем "Единая Россия" занималась все два пандемийных года", - заявил Турчак.

Правительство вносит в законопроект следующие поправки:

- с 1 февраля граждане по-прежнему смогут использовать отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест;

- Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации;

- военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных.

"Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта". Сейчас будут новые вызовы, поэтому правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработало совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", - заявила Голикова.

Напомним, ранее Госдума собиралась рассмотреть законопроект во втором чтении до 1 февраля.