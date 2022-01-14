14 Января 2022
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капитальный ремонт (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге утвержден список домов, которые в 2022 году ждет капремонт

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении в 2022 году капитального ремонта в многоквартирных домах уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, работы будут выполняться в соответствии с региональной программой Свердловской области, рассчитанной на 2015-2044 годы. В общий перечень, утвержденный главой Екатеринбурга, вошло 99 многоквартирных домов. Посмотреть их полный список можно по этой ссылке.

По словам главы управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александра Брагина, будут выполнены работы по ремонту фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных сетей, крыш, замене и ремонту лифтового оборудования.

Как добавили в мэрии, всего на территории столицы Урала, благодаря различным источникам финансирования, планируется обновить 179 многоквартирников.

Теги: капремонт, дома, Орлов, Екатеринбург



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