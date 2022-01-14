В США пообещали "реагировать решительно" в случае размещения сил РФ в Латинской Америке

США в случае размещения военных сил РФ в Латинской Америке будут реагировать решительно, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, тема продвижения России в Латинскую Америку не поднималась на российско-американских консультациях в Женеве 10 января, передает Regnum.

Накануне замглавы МИД РФ Рябков не исключил, что в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности Россия может рассмотреть такую меру, как размещение военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле.

13 января рубль и российский рынок акций резко отреагировали на заявления Рябкова. Дипломат жестко подвел итоги переговоров между Россией, США и НАТО. В частности, он заявил, что США и их союзники сказали России "нет" по ключевым пунктам предложений по безопасности. И пока российская сторона не видит оснований для продолжения диалога.