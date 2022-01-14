Глава Екатеринбурга распорядился провести газ в поселке Березит

Поселок Березит Орджоникидзевского района Екатеринбурга подключат к системе газоснабжения. Такие указания дал глава города Алексей Орлов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Речь, в частности, идёт о проведении общественных обсуждений по проектам планировки и межевания территории, предназначенной для размещения газопровода высокого давления I категории с установкой газорегуляторного пункта", - сообщили в администрации.

Техническое присоединение к газовой инфраструктуре проводится в рамках муниципальной программы "Развитие жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности на 2021-2025 годы". Благодаря 7 км проложенных инженерных сетей и вводу объектов в эксплуатацию, удастся обеспечить тепловой энергией порядка 50 домовладений.