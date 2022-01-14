В Магнитогорске оштрафовали директора магазина, где не проверяли QR-коды о вакцинации

В Магнитогорске руководителя магазина "Монетка" оштрафовали на 10 тысяч рублей за отсутствие контроля QR-кодов у посетителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Он привлечен к административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП РФ). Проверяющие установили, что покупатели свободно проходили в торговый зал магазина, и сотрудники не проверяли у них наличие QR-кодов.

Ранее за отсутствие проверок QR-кодов были оштрафованы директора еще трех магазинов.

Напомним, в Челябинской области QR-код требуется при посещении культурных, развлекательных, спортивных, иных мероприятий в закрытом помещении, объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров. С 1 декабря по 9 января вход во все заведения общепита будет осуществляться также по QR-кодам.