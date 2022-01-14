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Общество Пермский край
Мотовилихинские заводы (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми часть имущества "Мотовилихинских заводов" продана под жилую застройку

Конкурсный управляющий ПАО "Мотовилихинские заводы" Андрей Берсенев заявил о продаже части имущества предприятия, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Публикация появилась на странице "заводов" на "Федресурсе". За 59,5 млн руб. куплены участок площадью 29,9 тыс. "квадратов" под многоквартирную застройку, расположенный юго-западнее жилого района Вышка-II, а также объект незавершенного строительства (фундамент) площадью в 1 тыс. "квадратов" по адресу Кирпичная, 1.

Напомним, ранее власти Пермского края приобрели у предприятия в краевую собственность УДС "Молот".

Теги: Мотовилихинские заводы, имущество, Андрей Береснев



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