В Перми часть имущества "Мотовилихинских заводов" продана под жилую застройку

Конкурсный управляющий ПАО "Мотовилихинские заводы" Андрей Берсенев заявил о продаже части имущества предприятия, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Публикация появилась на странице "заводов" на "Федресурсе". За 59,5 млн руб. куплены участок площадью 29,9 тыс. "квадратов" под многоквартирную застройку, расположенный юго-западнее жилого района Вышка-II, а также объект незавершенного строительства (фундамент) площадью в 1 тыс. "квадратов" по адресу Кирпичная, 1.

Напомним, ранее власти Пермского края приобрели у предприятия в краевую собственность УДС "Молот".