QR-каникулы в Свердловской области продлены до 20 января

QR-каникулы в Свердловской области продлены еще на пять дней. Согласно указу, подписанному главой региона, возможность входить в свободные от коронавируса зоны без кода продлена до 20 января.

Речь идет об организациях общественного питания, фитнес-центрах, объектах розничной торговли, прачечных и химчистках, салонах красоты и парикмахерских, массажных салонах, общественных банях, соляриях, детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах и детских лагерях дневного пребывания.

Помимо этого, до 15 февраля продлен срок, когда граждане могут свободно перемещаться со справкой о вакцинации только первым компонентом.