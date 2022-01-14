Австралийские власти во второй раз аннулировали визу теннисиста Джоковича

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук аннулировал визу сербского теннисиста, первой ракетки мира Новака Джоковича. Адвокаты спортсмена уже готовят судебную апелляцию на это решение, но власти страны, похоже, решительно настроены не пустить звезду до участия в Открытом чемпионате Австралии.

Читайте также: Суд в Австралии отменил аннуляцию визы теннисиста Новака Джоковича

Турнир должен начаться в понедельник, накануне Джокович, несмотря на подвешенное состояние, участвовал в жеребьевке стартового тура соревнований. Если за выходные теннисисту не удастся оспорить решение Хоука, он будет депортирован из страны.

Напомним, ранее власти Австралии уже лишили Джоковича визы, но затем он обжаловал это решение в суде, суд разрешил спортсмену въехать в Австралию.

Поводом для конфликта с властями стали недостоверные сведения, указанные спортсменом во въездных документах. Например, он соврал, что не был в третьих странах в последнее время, а также не сообщил, что в середине декабря получил положительный тест на коронавирус. При этом у Джоковича нет прививки, его медотвод австралийские власти сочли несостоятельным.