14 Января 2022
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Общество В России
Татьяна Голикова (2019) | Фото: duma.gov.ru

Власти решили отложить рассмотрение во втором чтении закона о QR-кодах

Правительство и "ЕР" откладывают рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Правительство, совместно с партией „Единая Россия“, в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", — сказала она.

По ее словам, законопроект, уже одобренный в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма „дельта“, а "сейчас это будут новые вызовы".

Напомним, согласно опросам, за два месяца, что активно обсуждается соответствующий федеральный законопроект, доля противников QR-кодов выросла на 10% – с 42% до 52%. Больше всего противников системы QR-кодов живет в Санкт-Петербурге.

Впрочем, даже без федерального закона власти многих регионов уже давно установили режим QR-ограничений.

Теги: закон о QR-кодах, Татьяна Голикова



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