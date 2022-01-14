Власти решили отложить рассмотрение во втором чтении закона о QR-кодах

Правительство и "ЕР" откладывают рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Правительство, совместно с партией „Единая Россия“, в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", — сказала она.

По ее словам, законопроект, уже одобренный в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма „дельта“, а "сейчас это будут новые вызовы".

Напомним, согласно опросам, за два месяца, что активно обсуждается соответствующий федеральный законопроект, доля противников QR-кодов выросла на 10% – с 42% до 52%. Больше всего противников системы QR-кодов живет в Санкт-Петербурге.

Впрочем, даже без федерального закона власти многих регионов уже давно установили режим QR-ограничений.