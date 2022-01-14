Суд оставил под арестом главу Союза десантников Свердловской области

Суд оставил в силе решение о продлении ареста главы Союза десантников Свердловской области, члена Общественной палаты региона Евгения Тетерина.

Напомним, в ноябре прошлого года сотрудники ФСБ и СК задержали Тетерина по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Изначально главу Союза десантников отправили под арест до 30 декабря. Сам он во время заседания по мере пресечения отвергал все обвинения.

Позже срок содержания Евгения Тетерина под стражей был продлен до 30 марта этого года. Однако адвокат подал апелляцию.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в своей жалобе защитник просил изменить меру пресечения на другую, не связанную с изоляцией от общества. Адвокат ссылался на то, что от органов предварительного следствия Тетерин не скрывался и делать этого не собирается.

"Выслушав доводы жалобы и мнение сторон, суд не нашел оснований для отмены постановления суда первой инстанции и оставил его без изменения, а апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - рассказали в облсуде.

Там уточнили, что постановление уже вступило в законную силу. До конца марта Евгений Тетерин останется под арестом.