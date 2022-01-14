В Минздраве назвали пустым занятием измерение антител к коронавирусу перед вакцинацией

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью РБК назвал измерение антител к коронавирусу пустым занятием.

По его словам, решение делать или не делать прививку исходя из уровня антител к COVID-19, не имеет под собой научных оснований. Чуланов отметил, что самое правильное - вакцинироваться через полгода, в соответствии с рекомендациями Минздрава.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург со ссылкой на исследование сообщил, что для полной защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units). По его словам, лиц с таким уровнем антител можно "практически не ограничивать".

При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что наличие антител в организме человека не препятствует вакцинации.

Напомним, ранее в российском правительстве разрешили невакцинированным россиянам без ПЦР-теста, но с антителами к коронавирусу получать сертификат о перенесенном заболевании.

В декабре сообщалось, что правительство по поручению президента России завершает разработку сервиса, в котором будут фиксироваться обращения бессимптомно переболевших ковидом граждан (или тех, кто не обращался к врачу).