14 Января 2022
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Экономика В России
инфляция (2011) | Фото:

В первой декаде января инфляция почти в 1,5 раза превысила прошлогоднюю

С 1 по 10 января индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,56%. Для сравнения, год назад с 1 по 11 января было всего 100,40%. То есть инфляция ускорилась почти в 1,5 раза и почти достигла той, которая год назад была по итогам января в целом.

Почти на 1% за 10 дней выросли цену на макаронные изделия, сливочное масло, гречку. Тарифы на проезд в метро в среднем увеличились на 8,5%, трамвае – на 7,9%, троллейбусе – на 6,7%, городском автобусе – на 4,8%.

Бензин всех марок подорожал в среднем на 0,4%, дизтопливо - на 0,7%. В среднем по России бензин марки АИ-95 стоит более 51 рубля, дизтопливо - более 54 рублей.

Теги: инфляция, цены



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