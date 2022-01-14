14 Января 2022
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Общество За рубежом
принц Эндрю (2015) | Фото:

Елизавета II лишила всех воинских званий сына Эндрю, подозреваемого в изнасиловании

Королева Великобритании Елизавета II лишила своего сына Эндрю всех воинских званий, а также патронажа над различными НКО – от благотворительности до спорта. Это произошло на фоне грозящей принцу уголовной ответственности в США – его подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.

Также у принца отозвана возможность использовать титул "Его королевское высочество", которое он получил по рождению, говорится в сообщении Букингемского дворца. Таким образом, Эндрю теперь полностью отстранен от официальной королевской жизни.

Впрочем, лишение титула – это не самое тяжелое наказание, которое может грозить королевскому сыну. Принц выступит в американском суде по гражданскому иску, поданному Вирджинией Джуффре. Женщина обвиняет принца в принуждении к сексу, когда ей было 17 лет.

Придворные хроникеры отмечают, что хоть королевская семья и будет до последнего пытаться откреститься от Эндрю, это дело все равно нанесет авторитету монархии мощнейший урон. И, кстати, официальному заявлению Букингемского дворца предшествовало письмо 150 ветеранов королевских вооруженных сил, попросивших королеву лишить сына почетных военных должностей.

Принц Эндрю является девятым в очереди на британский престол.

Теги: принц эндрю, елизавета ii, британская королевская семья, монархия, изнасилование



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