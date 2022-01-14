В Перми театр, получивший международное признание, может лишиться здания

Пермский театр "У Моста", получивший международное признание, может потерять здание, в котором располагается, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Положительную оценку работе театра дал полномочный министр по делам молодёжи и спорта Лиги арабских государств Хади Сидери. В прошлом году он побывал в Перми, увидел, как работает "У Моста", а уже в этом году отметил, что этот театр – "важный культурный очаг".

Заявление прозвучало на фоне появившейся информации о том, что культурное учреждение вскоре может потерять здание, в котором располагается, потому что сейчас оно находится в печальном состоянии. Основатель театра и его худрук Сергей Федотов рассказал "РБК", что именно не так с помещением.

"Если в начале мы могли перестраивать театр во время того, как играли спектакли, то сейчас есть такие предписания, которые можно устранить, только выехав из здания. Новое помещение нам нужно для того, чтобы временно туда переехать и играть спектакли, а в нынешнем здании сделать полноценный ремонт для выполнения всех пожарных предписаний. Впоследствии хотелось бы иметь один большой зал на 300-400 зрителей, чтобы вместить всех желающих зрителей. И оставить помещение, которое есть сейчас", - сказал Федотов.

Хади Сидери и Сергей Федотов