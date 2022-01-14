14 Января 2022
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Жителя Челябинска осудили за кражу труб с территории индустриального парка "Станкомаш"

Жителя Челябинска приговорили к обязательным работам на срок 160 часов за кражу труб с территории индустриального парка "Станкомаш", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В сентябре 20-летний житель города при помощи металлоискателя обнаружил под землей на территории индустриального парка металлические трубы. Он нанял водителей грузового автомобиля и экскаватора, которые не знали о преступных намерениях мужчины, и извлек трубы протяженностью свыше 220 м.

Похищенные трубы мужчина сдал в пункт приема металлолома. Ущерб составил более 190 тысяч рублей.

Обвиняемый уже возместил парку ущерб в размере 20 тыс. рублей. По решению суда он должен выплатить еще свыше 170 тыс. рублей.

Теги: кража, трубы, Станкомаш,



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