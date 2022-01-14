Верховный суд США заблокировал распоряжение Байдена об обязательной вакцинации работников

14 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

Верховный суд США заблокировал распоряжение Байдена об обязательной вакцинации работников

Верховный суд США заблокировал распоряжение президента Джо Байдена об обязательной вакцинации работников крупных компаний.
Читайте также:

Ранее Байден издал распоряжение, обязывающее работников всех компаний со штатом более 100 человек вакцинироваться или проходить за свой счет еженедельное тестирование (это около 84 млн американцев). Позже инициатива была заблокирована Федеральным апелляционным судом, который назвал ее чрезмерной и ошибочной.

Судьи Верховного суда США также отметили, что это распоряжение превышает полномочия администрации президента. Правда, согласились с требованием вакцинации персонала финансируемых государством медицинских учреждений, которое коснется примерно 10 млн человек.

В судебном решении говорится, что мандат на обязательную вакцинацию всех компаний со штатом свыше 100 человек стал "серьезным посягательством на жизнь и здоровье огромного числа сотрудников".

Байден сказал, что разочарован решением "заблокировать здравомыслящие жизненно важные требования к сотрудникам крупных предприятий, которые были основаны как на науке, так и на законе". Но этом не мешает ему использовать свой голос как президента, чтобы выступать за то, чтобы работодатели "поступали правильно". Он призвал лидеров бизнеса ввести требования по обязательной вакцинации своих работников.

Ранее администрация Байдена подсчитала, что обязательная вакцинация работников спасет 6,5 тыс. жизней в течение шести месяцев. Цифра крайне малая, если учесть, что уже несколько месяцев каждый день в США в коронавирусные записывают 1-2 тыс. смертей, а умирают, как заявляют власти, только непривитые. Так, за последние полгода официальная ковидная смертность составила 240 тыс. человек, то есть вакцинация уменьшила бы ее всего на 2-3%, что совершенно не соответствует заявлениям о высокой эффективности вакцин.

Напомним, в США вакцинировано уже более 70% населения, но смертность, как общая, так и ковидная, и не думает снижаться. По итогам года она будет даже выше, чем в 2020 году, когда произошел резкий рост смертности. В том числе она не снизилась в последние месяцы, когда уже были достигнуты высокие показатели вакцинации.

Теги: вакцинация, сша, байден



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 225

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети