Верховный суд США заблокировал распоряжение Байдена об обязательной вакцинации работников

Верховный суд США заблокировал распоряжение президента Джо Байдена об обязательной вакцинации работников крупных компаний.

Ранее Байден издал распоряжение, обязывающее работников всех компаний со штатом более 100 человек вакцинироваться или проходить за свой счет еженедельное тестирование (это около 84 млн американцев). Позже инициатива была заблокирована Федеральным апелляционным судом, который назвал ее чрезмерной и ошибочной.

Судьи Верховного суда США также отметили, что это распоряжение превышает полномочия администрации президента. Правда, согласились с требованием вакцинации персонала финансируемых государством медицинских учреждений, которое коснется примерно 10 млн человек.

В судебном решении говорится, что мандат на обязательную вакцинацию всех компаний со штатом свыше 100 человек стал "серьезным посягательством на жизнь и здоровье огромного числа сотрудников".

Байден сказал, что разочарован решением "заблокировать здравомыслящие жизненно важные требования к сотрудникам крупных предприятий, которые были основаны как на науке, так и на законе". Но этом не мешает ему использовать свой голос как президента, чтобы выступать за то, чтобы работодатели "поступали правильно". Он призвал лидеров бизнеса ввести требования по обязательной вакцинации своих работников.

Ранее администрация Байдена подсчитала, что обязательная вакцинация работников спасет 6,5 тыс. жизней в течение шести месяцев. Цифра крайне малая, если учесть, что уже несколько месяцев каждый день в США в коронавирусные записывают 1-2 тыс. смертей, а умирают, как заявляют власти, только непривитые. Так, за последние полгода официальная ковидная смертность составила 240 тыс. человек, то есть вакцинация уменьшила бы ее всего на 2-3%, что совершенно не соответствует заявлениям о высокой эффективности вакцин.

Напомним, в США вакцинировано уже более 70% населения, но смертность, как общая, так и ковидная, и не думает снижаться. По итогам года она будет даже выше, чем в 2020 году, когда произошел резкий рост смертности. В том числе она не снизилась в последние месяцы, когда уже были достигнуты высокие показатели вакцинации.