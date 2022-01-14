Мощности колл-центров в Новосибирской области будут увеличены на 30%

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил развернуть дополнительные мощности для колл-центров региона. Губенатор сообщил об этом в ходе дискуссии «Уроки пандемии: домашнее задание для регионов» Гайдаровского форума, проходящего в Москве.

Как сообщили Накануне.RU в департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области, в 2020 году на базе государственного казенного учреждения Новосибирской области «Служба 112» была создана многоканальная «горячая» линия для граждан по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, COVID-19. Линия интегрирована с единым для всей территории Российской Федерации номером «122».

В периоды высокой нагрузки к работе "горячей линии" привлекались студенты высших учебных заведений, находящихся на территории Новосибирской области.

Для обеспечения своевременного приема звонков по номеру единой регистратуры Новосибирской области «124» в 2021 году проведена модернизация телефонной линии, в качестве первой линии внедрен в работу робот «Николай», который осуществляет прием вызовов на дом и запись к врачу на прием в случаях, когда гражданин обращается к врачу по месту регистрации, указанному в медицинской информационной системе Новосибирской области. Кроме того, для жителей Новосибирской области создана возможность для самостоятельной записи на прием и вызова врача на дом через портал государственных и муниципальных услуг.

«Мы понимаем, что в связи с омикроном ситуация может развиваться совершенно по-другому. Уже сегодня даны все поручения разворачивать дополнительные мощности для колл-центров – это дополнительные рабочие места, каналы связи; вести переговоры с Новосибирским медицинским колледжем и Новосибирским государственным медицинским университетом, готовить мобилизацию непрофильных специалистов. Мы предполагаем, как минимум на 30% к началу пятой волны увеличить мощности колл-центров», – подчеркнул Андрей Травников.

Инициативу главы Новосибирской области поддержал Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко: "Мы поддерживаем это направление, и видим, что те регионы, которые увеличили мощности колл-центров, дооснастили их, в том числе, дополнительно информационными системами, доступом к электронной медицинской карте, они обеспечивают внимание к пациенту значительно больше".